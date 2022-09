September 24, 2022 / 12:30 PM IST

లండ‌న్: టెన్నిస్ దిగ్గ‌జం రోజ‌ర్ ఫెద‌ర‌ర్.. త‌న చివ‌రి మ్యాచ్ ఆడేశాడు. లండ‌న్‌లో లెవ‌ర్ క‌ప్‌లో త‌న చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థి ర‌ఫేల్ నాద‌ల్‌తో క‌లిసి డ‌బుల్స్ ఆడిన ఫెద‌ర‌ర్‌.. అంత‌ర్జాతీయ కెరీర్‌కు గుడ్‌బై చెప్పేశాడు. ఇటీవ‌ల రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించిన టెన్నిస్ మాస్ట‌ర్ ఫెడెక్స్ త‌న చివ‌రి మ్యాచ్ ఆడాక భావోద్వేగ ప్ర‌సంగం చేశాడు. స్విస్ మాస్ట‌ర్ త‌న స‌హ‌చ‌రుల్ని త‌ల‌చుకుంటూ.. ఆట‌కు వీడ్కోలు ప‌లుకుతూ క‌న్నీరు పెట్టుకున్నాడు. 20 గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిళ్లు గెలిచిన లెజెండ‌రీ ప్లేయ‌ర్ ఫెద‌ర‌ర్ ఇచ్చిన చివ‌రి సందేశాన్ని లెవ‌ర్ క‌ప్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేసింది. సుమారు ఏడన్న‌ర నిమిషాలు ఉన్న ఆ వీడియోను ఇవాళ తెలంగాణ ఐటీశాఖ మంత్రి కేటీఆర్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో రీట్వీట్ చేశాడు.

టెన్నిస్‌కు అల్విదా చెప్పిన రోజ‌ర్‌కు మంత్రి కేటీఆర్ త‌న‌దైన స్ట‌యిల్‌లో ఆ రీట్వీట్‌తో సెల్యూట్ చేశాడు. మీరు ఈ రోజు ఏదైనా చూడ‌గ‌లిగితే, దీన్ని చూడాల్సిందే అన్న ట్యాగ్‌లైన్‌తో పోస్టు అయిన వీడియోను కేటీఆర్ రీట్వీట్ చేయ‌డం విశేషం. సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ర‌క‌ర‌కాల షాట్ల‌తో ప్ర‌త్య‌ర్థుల్ని ముప్పుతిప్ప‌లు పెట్టిన ఫెద‌ర‌ర్‌.. త‌న ఆట‌తీరుతో లక్ష‌లాది మంది ప్రేక్ష‌కుల మ‌న‌సు దోచాడు. టెన్నిస్ కోర్ట్‌లో త‌న మైండ్‌గేమ్‌తో ఫెద‌ర‌ర్ ఎంద‌ర్నో స్ట‌న్ చేశాడు. ఇక ఫెడెక్స్ చివ‌రి మ్యాచ్ ఆడిన నేప‌థ్యంలో మంత్రి కేటీఆర్ ఆ హీరోకు త‌న రీట్వీట్‌తో థ్యాంక్స్‌ చెప్పేశారు.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022