August 10, 2023 / 12:24 PM IST

King Of Kotha | పాన్ ఇండియా స్థాయి ఇమేజ్ ఉన్న మలయాళ స్టార్ హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు దుల్కర్ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan). మూవీ లవర్స్‌తోపాటు అభిమానులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేయడమే లక్ష్యంగా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తున్నాడు. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ప్రస్తుతం కింగ్ ఆఫ్ కోత‌ (King Of Kotha)లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీ అభిలాష్‌ జోషి డైరెక్షన్‌లో గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోంది. ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి వ‌చ్చిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌, టీజ‌ర్‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

”చిన్నప్పుడు రాజు కు ఒక్కటే కల ఉండేది. అతడి తండ్రి లాగానే అతడు కూడా పెద్ద గ్యాంగ్‌స్టర్ అవ్వాల‌నుకుంటాడు. రాజు ఒక‌ప్పుడు కోత కి మ‌హ‌రాజు” అనే సంభాషణలతో ట్రైల‌ర్ మొద‌లు అవుతుంది. ఇక ట్రైలర్ గ‌మ‌నిస్తే కోత అనే ప్రాంతంపై ఆధిప‌త్యం కోసం పోరాడే రాజు పాత్ర‌లో దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ క‌నిపించ‌బోతున్నాడు. కాగా దుల్కర్ క్యారెక్టరైజేషన్‌ గురించి చెప్తున్న డైలాగ్స్‌తో సాగుతున్న ట్రైల‌ర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

ఈ చిత్రాన్ని వేఫరెర్‌ ఫిలిమ్స్-జీ స్టూడియోస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఈ మూవీకి షాన్ రెహ్మాన్‌, జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కింగ్ ఆఫ్‌ కోటలో ప్రసన్న, ఐశ్వర్య లక్ష్మి, నైలా ఉషా, చెంబన్ వినోద్‌, గోకుల్ సురేశ్‌, షమ్మీ తిలకన్‌, శాంతి కృష్ణ, వడా చెన్నై శరన్‌, అనిఖా సురేంద్రన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఓనమ్‌ 2023 కానుకగా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

Congratulations on the impressive #KOKTrailer , @dulQuer ! Looking forward to the movie. Big hug to you and wishing the entire team a big success! https://t.co/dcecymQhvV #KingOfKotha @dulQuer @AishuL_ @actorshabeer @Prasanna_actor #AbhilashJoshiy @NimishRavi @JxBe …

Waited long enough to show you all this film and now it’s almost time. See you all in cinemas this Onam 2023 but before that..

Here is the #KOKTrailer – https://t.co/PEvJDs4Cqu#KingOfKotha @AishuL_ @actorshabeer @Prasanna_actor #AbhilashJoshiy @NimishRavi @JxBe @shaanrahman… pic.twitter.com/6RAe0ipgm4

— Dulquer Salmaan (@dulQuer) August 10, 2023