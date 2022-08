ఇండిగో విమానం కింద ఆగిపోయిన కారు.. వీడియో

August 2, 2022 / 02:38 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇండిగో విమానం కింద మారుతీ కారు ఆగిపోయింది. ఈ ఘ‌ట‌న ఢిల్లీలోని ఐజీఐ విమానాశ్ర‌యంలో చోటుచేసుకున్న‌ది. ట‌ర్మిన‌ల్ 2 వ‌ద్ద పార్క్ చేసిన విమానం కింద గో గ్రౌండ్ స్టాఫ్‌కు చెందిన కారు నిలిచిపోయింది. ఢిల్లీ నుంచి పాట్నా వెళ్లాల్సిన ఆ విమానం ముక్కు భాగం కింద కారు ఆగిపోయింది. ఇటీవ‌ల ఇండిగో విమానాల‌కు స‌మ‌స్య‌లు త‌లెత్తుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. అస్సాంలో ఇండిగో విమానం ఒక‌టి ర‌న్‌వే మీదు నుంచి స్కిడ్ అయింది. బాంబు తీసుకువెళ్తున్న‌ట్లు ఓ ప్ర‌యాణికుడు బెదిరించ‌డంతో.. పాట్నా ఎయిర్‌పోర్ట్ వ‌ద్ద కూడా ఇండిగో విమానాన్ని ఆపారు.

#WATCH | A Go Ground Maruti vehicle stopped under the nose area of the Indigo aircraft VT-ITJ that was parked at Terminal T-2 IGI airport, Delhi. It was an Indigo flight 6E-2022 (Delhi–Patna) pic.twitter.com/dxhFWwb5MK

— ANI (@ANI) August 2, 2022