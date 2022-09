September 24, 2022 / 05:40 PM IST

చెన్నై : రైల్వే ఫ్లాట్‌ఫాం, క‌దులుతున్న‌ రైలు మ‌ధ్య చిక్కుకుపోయిన ప్ర‌యాణీకుడిని ఆర్‌పీఎఫ్ సిబ్బంది కాపాడిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల‌వుతోంది. త‌మిళ‌నాడులోని కోయంబ‌త్తూర్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఆర్‌పీఎఫ్ ఇండియా ఈ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చూసింది. సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌కు చెందిన ఆ క్లిప్ ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్‌గా మారింది.

Yet another story of Bravery and Courage !#Everydayheroes RPF ASI Arunjit & Lady HC P.P. Mini in utter disregard to their own safety,went beyond their call of duty to pull out a passenger back to platform when he got stuck in the gap between platform and train at Coimbatore stn. pic.twitter.com/thwVTt01kg

— RPF INDIA (@RPF_INDIA) September 23, 2022