August 29, 2022 / 11:42 AM IST

దుబాయ్‌: ఆసియాక‌ప్‌లో పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన టీ20 మ్యాచ్‌లో హార్ధిక్ పాండ్యా సూప‌ర్ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. ఇండియాకు అద్భుత‌మైన విక్ట‌రీని అందించిన అత‌ను.. చివ‌రి రెండు ఓవ‌ర్ల‌లో పాక్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేశాడు. అయితే ఉత్కంఠ‌భ‌రిత చివ‌రి ఓవ‌ర్‌లో ఓ భారీ సిక్స‌ర్‌తో పాండ్యా ఇండియాకు స్ట‌న్నింగ్ విజ‌యాన్ని అందించాడు. స్పిన్న‌ర్ న‌వాజ్ వేసిన నాలుగ‌వ బంతిని హార్డిక్ భారీ సిక్స‌ర్‌గా మ‌లిచాడు. ఫ్లాట్ బ్యాట్‌తో షాట్ కొట్టి లాంగ్ ఆన్ మీదుగా సిక్స‌ర్ సాధించాడు. దీంతో ఇండియా 5 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. అయితే పాండ్యా సిక్స‌ర్ కొట్టిన త‌ర్వాత నాన్ స్ట్ర‌యిక‌ర్ ఎండ్‌లో ఉన్న బ్యాట‌ర్ దినేశ్ కార్తిక్ ఆ షాట్‌కు ఆశ్చ‌ర్య‌పోయాడు. గెలిచిన సంబ‌రంలో పాండ్యా ముందు త‌ల వంచి వంద‌నాలు తెలిపాడు. దినేశ్ త‌న‌దైన స్ట‌యిల్‌లో పాండ్యాకు సెల్యూట్ చేసిన‌ వీడియో ఇదే.

What was the moment of last ball, that Hardik Pandya hit six…🥳🎉✌ pic.twitter.com/lD5xBLETKf

— 👑⚔️ठाकुर आराधना सिंह⚔️👑 (@Aaradha93799511) August 29, 2022