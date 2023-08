August 3, 2023 / 10:59 AM IST

Guns & Gulaabs | ‘మ‌హన‌టి’, సీతారామం చిత్రాల‌తో తెలుగువారికి చేరువైన మలయాళీ నటుడు దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salman). స్త్రీ, మోనికా, ఓ మై డార్లింగ్ (Monica Oh My Darling) లాంటి మూవీల‌తో హిట్ కొట్టిన రాజ్ కుమార్ రావు (Raj kumar rao) లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తోన్న సరికొత్త వెబ్‌సిరీస్ ‘గన్స్‌ అండ్‌ గులాబ్స్‌’ (Guns & Gulaabs). ఇప్ప‌టికే ఈ సిరీస్ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌, టీజ‌ర్లు విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించిన ట్రైల‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. “ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. మీ పాన, పీస్తోల్‌ను రెడీ చేసుకోండి.. ఎందుకంటే దీనికన్నా ఎక్కువ రొమాన్స్, కామెడీ, యాక్షన్ ఎక్క‌డా దొరకదు. గన్స్ & గులాబ్స్ ఆగ‌ష్టు 18న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమ్ అవుతుందంటూ”.. నెట్‌ఫ్లిక్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది.

Get your paana and pistol ready kyunki Isse zyada romance, comedy aur action aur kahin nahi milega! 🔧👩‍❤️‍💋‍👨🔪

Guns & Gulaabs arrives August 18th, only on Netflix 🔫🌹 pic.twitter.com/NeFAGD8B11

— Netflix India (@NetflixIndia) August 2, 2023