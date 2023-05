May 27, 2023 / 12:01 AM IST

IPL 2O23 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ క్వాలిఫైయ‌ర్ 2 పోరులో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ అద‌ర‌గొట్టింది. చాంపియ‌న్ ఆట‌తో వ‌రుస‌గా రెండోసారి ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఐదుసార్లు చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్‌పై 62 ప‌రుగుల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(129 : 60 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 10 సిక్స్‌లు) సెంచ‌రీ బాదాడు. కెరీర్‌లోనే భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న అత‌ను మూడో సెంచ‌రీ కొట్టడంతో పాండ్యా సేన‌ 233 ర‌న్స్ చేసింది. ముంబై బ్యాట‌ర్ల‌లో సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(55)ఒక్క‌డే పోరాడాడు. మోహిత్ శ‌ర్మ 5 వికెట్లు తీయ‌డంతో ముంబై 171కు ఆలౌటయ్యింది. దాంతో గుజ‌రాత్ ఆదివారం (మే 28)నాడు చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌తో టైటిల్ పోరులో అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది.

వ‌ర్షం కార‌ణంగా మ్యాచ్ ఆల‌స్యంగా ప్రారంభ‌మైంది. అయితేనేం క్వాలిఫైయ‌ర్ 2 పోరుఫ్యాన్స్‌కు కావాల్సినంత క్రికెట్ మ‌జాను ఇచ్చింది. టాస్ ఓడిన గుజ‌రాత్‌కు ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(129) భారీ స్కోర్ అందించాడు. అచ్చొచ్చిన స్టేడియంలో ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ రెచ్చిపోయి ఆడాడు. ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగిన అత‌ను శ‌త‌కంతో ముంబై బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డాడు. సాయి సుద‌ర్శ‌న్(43 రిటైర్డ్ ఔట్) రాణించ‌డంతో గుజ‌రాత్ రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 233 ప‌రుగులు చేసింది. ప్లే ఆఫ్స్‌లో అత్య‌ధిక‌ స్కోర్ కొట్టిన జ‌ట్టుగా రికార్డు సృష్టించింది. వృద్ధిమాన్ సాహా(18), ర‌షీద్ ఖాన్(5 నాటౌట్) హార్ధిక్ పాండ్యా(28 నాటౌట్) రాణించారు.

The 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 of #TATAIPL 2023 🏆

It’s going to be the Chennai Super Kings facing the Gujarat Titans in the summit clash 🙌

BRING. IT. ON 😍 pic.twitter.com/FYBhhsN808

— IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2023