April 25, 2023 / 11:29 PM IST

IPL 2023 : పదహారో సీజ‌న్‌లో ఐపీఎల్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్ హ‌వా కొనసాగిస్తోంది. సొంత గ్రౌండ్‌లో గుజ‌రాత్ బ్యాట‌ర్లు శుభ్‌మ‌న్ గిల్(56), అభిన‌వ్ మ‌నోహ‌ర్(42), డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(46) దంచి కొట్టారు. ఆ త‌ర్వాత బౌల‌ర్లు చెల‌రేగ‌డంతో ముంబైపై 55 ప‌ర‌గులు తేడాతో గెలిచింది. ముంబై వ‌రుస‌గా రెండోసారి రెండొంద‌ల టార్గెట్‌ను ఛేదించ‌లేక చ‌తికిల ప‌డింది.

భారీ ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ముంబైకి ఆదిలోనే షాక్. కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(2) హార్దిక్ పాండ్యా ఓవ‌ర్‌లో ఔట‌య్యాడు. మొద‌టి నుంచి త‌డ‌బ‌డుతున్న‌ ఇషాన్ కిష‌న్(13)ను పెవిలియ‌న్ పంపిన‌ ర‌షీద్ ఖాన్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా వ‌చ్చిన తిలక్ వ‌ర్మ(2)ను ఎల్బీగా ఔట్ చేశాడు. నూర్ అహ్మ‌ద్ ఒకే ఓవ‌ర్‌లో కామెరూన్ గ్రీన్(30), టిమ్ డేవిడ్‌(0)ను ఔట్ చేయ‌డంతో ముంబై 59 ప‌రుగుల‌కే 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. గుజ‌రాత్ బౌలర్లలో నూర్ అహ్మ‌ద్ మూడు, మోహిత్ శ‌ర్మ‌, ర‌షీద్ ఖాన్ రెండు, పాండ్యా ఒక వికెట్ తీశారు.

