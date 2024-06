Fear song | తారక్‌ దేవర నుంచి ఫియర్ సాంగ్‌ లిరికల్ వీడియో వచ్చేసింది

June 20, 2024 / 03:52 PM IST

Fear song | జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం దేవర (Devara). కొరటాల శివ (Siva Koratala) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ రెండు పార్టులుగా విడుదల కానుండగా.. దేవర పార్టు 1 సెప్టెంబర్ 27న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కాగా ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్ సింగిల్ ఫియర్ సాంగ్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే యూట్యూబ్‌లో మిలియన్లకుపైగా వ్యూస్‌తో టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది.

తాజాగా మేకర్స్‌ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఫియర్‌ సాంగ్‌ (Fear song) లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే విజువల్స్‌తో సినిమాకే హైలెట్‌గా సాగనున్నట్టు తాజా లిరికల్‌ వీడియో చెప్పకనే చెబుతోంది. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ కంపోజిషన్‌లో వచ్చిన ఫియర్‌ సాంగ్‌ తాజా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ యూట్యూబ్‌లో ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ విలేజ్‌, పోర్ట్ మాఫియా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న దేవర నుంచి గ్లింప్స్‌ రిలీజ్‌ చేయగా.. ఇప్పటికే నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ జాన్వీకపూర్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. మరోవైపు దేవర ఒరిజినల్‌ సౌండ్ ట్రాక్‌ AllHailTheTiger స్టన్నింగ్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌తో సెగలు పుట్టిస్తూ సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

దేవరలో బాలీవుడ్ యాక్టర్‌ సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ భైర పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ప్రకాశ్ రాజ్‌, షైన్ టామ్ ఛాకో, శ్రీకాంత్‌, మురళీ శర్మ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీనిఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై సుధాకర్‌ మిక్కిలినేని, కొనరాజు హరికృష్ణ, కల్యాణ్ రామ్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

