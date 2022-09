September 6, 2022 / 01:18 PM IST

కోల్‌క‌తా : నివాస ప్రాంతాల్లోకి వ‌న్య‌ప్రాణులు చొచ్చుకువ‌చ్చిన వీడియోలను మ‌నం చూస్తుంటాం. తాజాగా ప‌శ్చిమ బెంగాల్‌లోని జ‌ల్పాయిగురి జిల్లా నుంచి ఈ త‌ర‌హా వీడియో ఒక‌టి సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆర్మీ కంటోన్మెంట్‌లోని ఓ ఆస్ప‌త్రి వార్డులోకి ఏనుగులు న‌డ‌చివ‌స్తున్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో క‌నిపించాయి.

Elephants in the room…

From Jalpaiguri Cantonment. pic.twitter.com/ipbFR8bthG

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 4, 2022