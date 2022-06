June 11, 2022 / 11:14 AM IST

టెంట్ బ్రిడ్జ్: న్యూజిలాండ్ క్రికెట‌ర్ డారెల్ మిచ్చెల్ కొట్టిన భారీ సిక్స‌ర్‌తో ఓ అభిమాని బీర్ గ్లాస్ ప‌గిలిపోయింది. ఇంగ్లండ్‌తో రెండ‌వ టెస్టులో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. టాప్ ఫామ్‌లో ఉన్న మిచ్చెల్‌.. 56వ ఓవ‌ర్‌లో భారీ షాట్ కొట్టాడు. జాక్ లీచ్ బౌలింగ్‌లో ముంద‌కు వ‌చ్చి మ‌రీ సిక్స‌ర్ బాదాడు. అయితే ఆశ్చ‌ర్య‌క‌ర‌రీతిలో ఆ బంతి లాంగ్ ఆన్ మీదుగా వెళ్లి ప్రేక్ష‌కుల స్టాండ్‌లో ప‌డింది. ఏకంగా ఆ బంతి ఓ మ‌హిళా అభిమాని బీర్ గ్లాస్‌లో ప‌డ‌డంతో ఆ గ్లాస్‌లో ఉన్న బీరంతా చిల్లిపోయింది. మ్యాచ్‌ను ప్ర‌సారం చేస్తున్న కెమెరాల‌కు ఈ ఘ‌ట‌న చిక్కింది. బంతి నుంచి త‌ప్పించుకునేందుకు ప్రేక్ష‌కుల ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న స‌మ‌యంలో.. ఆ బంతి నేరుగా వెళ్లి బీర్ గ్లాస్‌లో ప‌డ‌డంతో న‌వ్వులు విరిశాయి. ఇక కామెంటేట‌ర్లు కూడా తమ వ్యాఖ్య‌ల‌తో ఆక‌ట్టుకున్నారు. రెండ‌వ టెస్టు తొలి రోజు న్యూజిలాండ్ 4 వికెట్ల‌కు 318 ర‌న్స్ చేసింది. మిచ్చెల్ 81 ర‌న్స్‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

What a shot from Daryl Mitchell – hopefully he'll get the guy another pint…#ENGvsNZ pic.twitter.com/uDm7cu3RrN

— Ian McDougall (@IanMcDougall1) June 10, 2022