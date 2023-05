May 23, 2023 / 11:36 PM IST

IPL 2023 : సొంత గ్రౌండ్‌లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings ) చెల‌రేగి ఆడింది. ఆల్‌రౌండ్ షోతో ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ప‌దోసారి టైటిల్ పోరుకు సిద్ధ‌మైంది. క్వాలిఫైయ‌ర్ 1 గేమ్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌(Gujarat Titans)పై 15 ప‌రుగుల‌తో తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. మొద‌ట ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(60 : 44 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌) ఒక్క‌డే హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. దాంతో, చెన్నై 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 172 ప‌రుగులు చేసింది. ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో స్పిన్న‌ర్లు జ‌డేజా, థీక్ష‌ణ చెల‌రేగ‌డంతో గుజ‌రాత్ 157 ర‌న్స్‌కే ఆలౌట‌య్యింది. హార్దిక్ పాండ్యా సేన ఫైన‌ల్ బెర్తు కోసం ఎలిమినేట‌ర్ విజేత‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

ప‌దహారో సీజ‌న్ ప్లే ఆఫ్స్ తొలి మ్యాచ్‌లో చెన్నైసూప‌ర్ కింగ్స్ అద‌ర‌గొట్టింది. థోనీ త‌న మార్క్ కెప్టెన్సీతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. దాంతో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌పై 15 ప‌రుగుల‌తో సీఎస్కే గెలుపొందింది. 173 ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో గుజ‌రాత్‌కు మంచి ఆరంభం ద‌క్క‌లేదు. ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(42) ఒక్క‌డే రాణించాడు. వృద్ధిమాన్ సాహా( 12), హార్దిక్ పాండ్యా(8), ద‌సున్ శ‌న‌క‌(17) త‌క్కువ‌కే వెనుదిరిగారు. డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(4)ను జ‌డేజా, రాహుల్ తెవాటియా(3)ను మ‌హీష్ థీక్ష‌ణ‌ బౌల్డ్ చేయ‌డంతో గుజ‌రాత్ వంద‌లోపే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇంపాక్ల్ ప్లేయ‌ర్ విజ‌య్ శంక‌ర్(14), ర‌షీద్ ఖాన్(30) పోరాడినా ఫ‌లితం లేక‌పోయింది. బౌల‌ర్ల‌లో ర‌వీంద్ర జ‌డేజా, దీప‌క్ చాహ‌ర్, మ‌హీష్ థీక్ష‌ణ రెండేసి వికెట్లు తీశారు. తుషార్ దేశ్‌పాండే, ప‌థిర‌న‌కు ఒక్కో వికెట్ ద‌క్కింది.

