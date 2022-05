May 18, 2022 / 04:58 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) హీరో నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna), స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ గోపీచంద్ మ‌లినేని (Gopichand Malineni) కాంబోలో వ‌స్తున్న ప్రాజెక్టు ఎన్‌బీకే 107. కోలీవుడ్ భామ శృతిహాస‌న్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది. ప‌వ‌ర్ ఫుల్ మాస్ ఎంట‌ర్ టైన‌ర్‌గా వ‌స్తోన్న ఈ ప్రాజెక్టులో ఓ ఐటెం సాంగ్‌ ఉండ‌బోతున్నట్టు ఇప్ప‌టికే అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. రామోజీఫిలిం సిటీలో వేసిన భారీ సెట్‌లో ఈ ఐటెంసాంగ్‌ను చిత్రీక‌రిస్తోంది గోపీచంద్ అండ్ టీం.

థ‌మ‌న్ మ్యూజిక్ కంపోజిష‌న్‌లో రాబోతున్న ఈ పాట‌ను శేఖ‌ర్ మాస్ట‌ర్ కొరియోగ్ర‌ఫీ చేస్తున్నాడు. కాగా ఈ సాంగ్‌లో ఇండో-ఆస్ట్రేలియ‌న్ మోడ‌ల్ చంద్రికా ర‌వి (Chandrika Ravi) తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు మ‌రోసారి రాబోతుంది. చంద్రికా ర‌వి గ‌తంలో చీక‌టి గ‌దిలో చిత‌క్కొట్టుడు సినిమాలో మెరిసింది. చంద్రికా ర‌వి న‌టించిన త‌మిళ సినిమాలు చూసిన త‌ర్వాత మేక‌ర్స్ ఈ చిత్రంలో వ‌చ్చే ఐటెం సాంగ్‌కు ఆమె అయితేనే న్యాయం చేస్తుంద‌ని భావించి ఫైన‌ల్ చేశార‌ట‌.

చంద్రికా ర‌వి యూఎస్‌లో ఉన్నప్ప‌టికీ ఈ పాట న‌చ్చ‌డంతో ఐటెంసాంగ్‌కు ఓకే చెప్పి.. షూటింగ్‌లో పాల్గొనేందుకు వెంట‌నే హైద‌రాబాద్‌కు వ‌చ్చేసింద‌ట‌. ఇప్ప‌టికే సాంగ్ షూటింగ్ లొకేష‌న్‌లో బాల‌కృష్ణ‌, గోపీచంద్‌, థ‌మ‌న్‌, శేఖ‌ర్ మాస్ట‌ర్ క‌లిసి దిగిన ఫొటో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో క‌న్న‌డ యాక్ట‌ర్ దునియా విజ‌య్ (Duniya Vijay) విల‌న్‌గా న‌టిస్తున్నాడు.

A MASSive picture from the sets of #NBK107 💥💥

#Sekhar master is choreographing some amazing moves to @MusicThaman's sensational tune ❤️‍🔥

NATASIMHAM #NandamuriBalakrishna @shrutihaasan @megopichand @OfficialViji @varusarath5 @MusicThaman @MythriOfficial pic.twitter.com/bf3t0QpEQB

