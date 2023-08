August 14, 2023 / 08:30 AM IST

Bedurulanka 2012 | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 (RX 100) సినిమాతో ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి భారీ హిట్ కొట్టాడు యువనటుడు కార్తికేయ (Karthikeya). అయన తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012). ఈ చిత్రానికి యువ ద‌ర్శ‌కుడు క్లాక్స్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌ క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. సినిమాపై అమాంతం అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ప్ర‌క‌టించారు.

77వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంద‌ర్భంగా ఈ చిత్ర ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. ఇక ఈ సినిమాను ఆగస్టు 25న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు.

Gear up to enter into the world of entertainment! 🎲🤩

DRAMEDY entertainer of the season #Bedurulanka2012 🌊 Trailer from August 15! 🎭⏳️#Bedurulanka2012onAUG25 🌊@ActorKartikeya @iamnehashetty @yesclax @Benny_Muppaneni #Manisharma @Loukyaoffl @SonyMusicSouth pic.twitter.com/M5WKtpCm9H

