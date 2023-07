Ashes 2023 5th Test | నేటి నుంచి యాషెస్ చివరి టెస్టు.. ఇంగ్లండ్ సిరీస్ గెలిచేనా?

July 27, 2023 / 12:39 PM IST

Ashes 2023 5th Test | ప్రతిష్ఠాత్మక యాషెస్‌ సిరీస్‌లో చివ‌రి పోరాటానికి ఇంగ్లండ్, ఆస్ట్రేలియా (Eng vs Aus) జట్లు సిద్ధమయ్యాయి. గురువారం ఇరు జట్ల మధ్య చివరిదైన ఐదో టెస్టు (5th test) జరుగనుంది. లండన్‌లోని ఓవల్ (Londan oval grounds) మైదానంలో జరిగే ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 3 గంట‌ల‌కు ప్రారంభంకానుంది. ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఇప్ప‌టికే 2-1 ఆధిక్యంలో ఉండ‌గా.. చివరి టెస్టు మ్యాచ్‌లోనైనా గెలిచి సిరీస్‌ను సమం చేయాలని ఇంగ్లండ్ భావిస్తోంది.

నాలుగో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్ భారీ స్కోరు చేసినా.. వర్షం ఇంగ్లండ్ గెలుపు అవకాశాలను దెబ్బతీసింది. భారీ వర్షం వల్ల నాలుగో టెస్టు చివరి రోజు ఆట పూర్తిగా రద్దు కావడంతో ఆస్ట్రేలియా డ్రాతో గట్టెక్కింది.

The final instalment of an epic series! Let’s go boys 💪#Ashes pic.twitter.com/ROVe0mZaXS

— Cricket Australia (@CricketAus) July 27, 2023