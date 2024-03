Ganesh Baraiya | అవరోధాలను అధిగమించి.. డాక్టరైన మూడడుగుల వ్యక్తి

March 7, 2024 / 07:25 PM IST

అహ్మదాబాద్‌: మూడడుగల ఎత్తున్న వ్యక్తి తనకు ఎదురైన అన్ని అవరోధాలను అధిగమించాడు. డాక్టర్‌ కావాలన్న కలను ఎట్టకేలకు సాకారం చేసుకున్నాడు. ఎంబీబీఎస్‌ పూర్తి చేసిన అతడు జూనియర్‌ డాక్టర్‌గా వైద్య సేవలందిస్తున్నాడు. గుజరాత్‌కు చెందిన 23 ఏళ్ల గణేష్‌ బరయ్య (Ganesh Baraiya) కేవలం మూడడుగుల ఎత్తు మాత్రమే ఉన్నాడు. నీట్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించినప్పటికీ తక్కువ ఎత్తు వల్ల ఎంబీబీఎస్ అభ్యసించేందుకు ఆయన అనర్హుడని మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఎంసీఐ) పేర్కొంది. సర్జరీలు చేసేందుకు అతడి ఎత్తు అడ్డంకిగా మారుతుందని అభిప్రాయపడింది. అయినప్పటికీ తన కలను నెరవేర్చుకునేందుకు గణేష్‌ ప్రయత్నించాడు. స్కూల్‌ ప్రిన్సిపాల్‌ సహాయంతో జిల్లా కలెక్టర్‌, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రిని కలిశాడు. అలాగే గుజరాత్‌ హైకోర్టుకు వెళ్లాడు. అయితే అక్కడ కూడా నిరాశ ఎదురైంది.

కాగా, కుంగిపోని గణేష్‌ చివరకు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాడు. 2018లో కేసు గెలిచాడు. అయితే అప్పటికే ఆ బ్యాచ్‌ మొదలు కావడంతో 2019 ఎంబీబీఎస్‌లో అడ్మిషన్‌ పొందేందుకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతించింది. చివరకు ఎంబీబీఎస్‌ పూర్తి చేసిన గణేష్‌ ఎట్టకేలకు డాక్టర్‌ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం భావ్‌నగర్‌లోని సర్‌ టీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జూనియర్‌ డాక్టర్‌గా వైద్యసేవలందిస్తున్నాడు. తొలుత తన ఎత్తు చూసి రోగులు ఆశ్చర్యపోయారని, అయితే ప్రస్తుతం తన సేవల పట్ల వారు సంతృప్తిగా ఉన్నారని, తనను వైద్యుడిగా స్వీకరిస్తున్నారని డాక్టర్‌ గణేష్‌ బరయ్య తెలిపాడు.

