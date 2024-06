Watch: వంటగదిలో పేలిన గ్యాస్ సిలిండర్‌.. ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న మహిళ వీడియో వైరల్‌

June 10, 2024 / 06:41 PM IST

న్యూఢిల్లీ: వంటగదిలో గ్యాస్ సిలిండర్‌ పేలింది. (Cylinder Blast In Kitchen) అయితే ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న మహిళకు ప్రాణాపాయం తప్పింది. గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ పేలుడు ధాటికి కింద పడి తేరుకున్న ఆమె భయంతో వంట గది నుంచి పరుగెత్తింది. సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఒక మహిళ వంటగదిలో పని చేస్తున్నది. ఊహించని విధంగా అక్కడ ఉన్న గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ పేలింది. పేలుడు ధాటికి ఆమె నేలపై పండింది. అలాగే వంటగదిలోని వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి.

కాగా, గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ పేలుడు తీవ్రతకు కిందపడిన ఆ మహిళ భయాందోళన చెందింది. పైకి లేచిన ఆమె అరుస్తూ వంటగది నుంచి బయటకు పరుగెత్తింది. పేలుడు శబ్ధం విన్న ఒక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చాడు.

మరోవైపు ఆ రూమ్‌లోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. జూన్ 6న గురువారం ఉదయం 6 గంటలకు ఈ సంఘటన జరిగినట్లు వీడియో క్లిప్‌ ద్వారా తెలుస్తున్నది. అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగిందో అన్నది తెలియలేదు. కాగా, గ్యాస్ సిలిండర్‌తో వంట చేసే మహిళలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పలువురు నెటిజన్లు సూచించారు.

Keep safety while cooking food and always keep LPG cylinder in an open area.

