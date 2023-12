December 8, 2023 / 06:45 PM IST

లక్నో: ఒక మహిళ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు వెళ్లింది. అయితే ఒక పోలీస్‌ అధికారి పొరపాటున పిస్టల్‌తో ఆమె తలపై కాల్పులు జరిపాడు. (woman mistakenly shot) దీంతో ఆ మహిళ అక్కడే కుప్పకూలిపోయింది. సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అలీగఢ్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఒక మహిళ పాస్‌పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ కోసం పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లింది. ఎస్‌ఐ మనోజ్ శర్మ ముందు ఆమె నిల్చొని ఉంది.

ఇంతలో ఒక పోలీసు అధికారి ఆ ఎస్‌ఐకు పిస్టల్‌ ఇచ్చాడు. దానిని చేతిలోకి తీసుకున్న పోలీస్‌ అధికారి మనోజ్ శర్మ పొరపాటున ఆ మహిళ తలపై కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో ఆమె అక్కడే కుప్పకూలిపోయింది. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆ మహిళ పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ఆ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Warning: Disturbing visuals

In UP Aligarh, a woman who turned up at police station for passport verification caught a bullet to her head from close range fired from pistol of sub-inspector Manoj Sharma. Victim critical.

CCTV footage of the incident. pic.twitter.com/dmIUYctGA0

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 8, 2023