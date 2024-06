Woman Shot Dead | కొన్ని గంటల్లో పెళ్లి.. మేకప్‌ అవుతున్న మహిళను కాల్చి చంపిన ప్రియుడు

June 24, 2024 / 07:34 PM IST

లక్నో: ఒక మహిళకు మరికొన్ని గంటల్లో పెళ్లి జరుగనున్నది. బ్యూటీ పార్లర్‌లో మేకప్ చేయించుకుంటున్న ఆమెను ప్రియుడు కాల్చి చంపాడు. (Woman Shot Dead) ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఝాన్సీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని దతియాకు చెందిన 22 ఏళ్ల కాజల్ అహిర్వార్‌కు ఒక వ్యక్తితో ఆదివారం రాత్రి పెళ్లి జరుగనున్నది. ఈ నేపథ్యంలో సాయంత్రం 6 గంటలకు నలుగురు అమ్మాయిలతో కలిసి మేకప్‌ కోసం ఉత్తరప్రదేశ్‌ ఝాన్సీలోని బ్యూటీ పార్లర్‌కు వెళ్లింది.

కాగా, దతియాకు చెందిన మాజీ ప్రియుడు దీపక్‌ ఒక బ్యాగ్‌ తగిలించికుని ముఖానికి ముసుగు వేసుకుని ఆ బ్యూటీ పార్లర్‌కు చేరుకున్నాడు. ‘కాజల్ బయటకు రా. నన్ను ఎందుకు మోసం చేశావు?’ అని గట్టిగా అరిచాడు. తనతో రావాలని ఆమెను బలవంతం చేశాడు. కాజల్‌ నిరాకరించడంతో మేకప్‌ రూమ్‌ డోర్‌ పగులగొట్టాడు. బలవంతంగా లోనికి ప్రవేశించాడు. గన్‌తో కాల్పులు జరిపి ఆమెను హత్య చేశాడు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

మరోవైపు ఈ విషయం తెలిసిన పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కాజల్‌ మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు దీపక్‌ను అరెస్ట్‌ చేసేందుకు పోలీస్‌ బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.

In a tragic incident in Jhansi, a jilted lover Deepak shot & kiIIed Kajal inside a beauty parlor just hours before her wedding.

Deepak had repeatedly threatened her with the words, "If you can't be mine, you can't be anyone's."

– Police have formed two teams to arrest him. pic.twitter.com/bDkuvwhkWD

— زماں (@Delhiite_) June 24, 2024