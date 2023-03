Viral photo | యూపీలో అరుదైన తెలుపు జింకపిల్ల ప్రత్యక్షం..!

March 11, 2023 / 08:56 PM IST

లక్నో: జింకలు..! చూడటానికి ముద్దుముద్దుగా అమాయకంగా ఉంటాయి. ఈ జింకలు ఎక్కువగా బ్రౌన్‌ కలర్‌లో ఉంటాయి. కొన్ని జాతుల జింకలు ఇతర రంగుల్లో కూడా ఉంటాయి. అయితే, పూర్తిగా తెలుపు రంగులో జింకలు కనిపించడం మాత్రం అత్యంత అరుదుగా జరుగుతుంది. తాజాగా అలాంటి అరుదైన జింకనే ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ప్రత్యక్షమైంది.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కటార్నియా ఘాట్‌ వైల్డ్‌లైఫ్‌ సాంక్చ్యువరీలో ఇటీవల అత్యంత అరుదైన తెలుపు రంగు జింకపిల్ల కనిపించింది. వైల్డ్‌ లైఫ్‌ సాంక్చ్యువరీలో ఏర్పాటు చేసిన ఓ కెమెరాకు ఆ తెల్ల జింకపిల్ల చిక్కింది. ఈ అరుదైన జింకపిల్ల ఫొటోను ఐఎఫ్‌ఎస్‌ ఆఫీసర్‌ ఆకాశ్‌ దీప్‌ బధావన్‌ ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Staying true to its tagline, “Katarniaghat- Where rare is common”, an albino spotted deer fawn was sighted this morning.

