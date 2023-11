Watch: ఎయిర్‌ ఇండియా విమానంలో ధారగా కారిన నీరు.. వీడియో వైరల్‌

November 30, 2023 / 03:15 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఎయిర్‌ ఇండియాకు చెందిన ఒక విమానం పైభాగం నుంచి నీరు ధారగా కారింది. (Water leaks on Air India flight) దీంతో సమీపంలోని సీట్లలో కూర్చొన్న ప్రయాణికులు కొంత ఇబ్బందికి గురయ్యారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఎయిర్‌ ఇండియా విమానంలోని ఓవర్‌హెడ్ బిన్‌ల నుంచి నీరు లీకైంది. దీంతో విమాన ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. నీటి లీకేజీని నివారించేందుకు సిబ్బంది ప్రయత్నించారు. ఈ నెలలో ఢిల్లీ నుంచి లండన్‌ వెళ్లిన విమానంలో ఈ సంఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తున్నది. అయితే వాటర్‌ లీకేజీకి కారణం ఏమిటిన్నది తెలియలేదు.

కాగా, కొందరు యూజర్లు ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన వీడియో క్లిప్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. దీంతో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. సోషల్‌ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు ఇది దారి తీసింది. విమానాల్లో ఇలాంటివి సాధారణమేనని, సాంకేతిక సమస్య వల్ల ఇలా జరుగుతాయని కొందరు తెలిపారు. అయితే విమానాల నిర్వహణలో లోపాల కారణంగా ఇది జరిగిందంటూ మరికొందరు మండిపడ్డారు. విమాన సంస్థల నిర్లక్ష్యంపై కొందరు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

An Air India Boeing B787 Dreamliner cabin started leaking from the overhead storage area during its flight from Delhi to London Gatwick Airport (LGW), which could be due to condensastion. Cabin crew can be seen trying to manage the situation.

