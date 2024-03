March 26, 2024 / 05:03 PM IST

Agatha Sangma : లోక్‌సభ తొలి విడత పోలింగ్‌ కోసం నామినేషన్‌ల ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నది. రేపటితో నామినేషన్‌ల గడువు ముగియనుండటంతో ఇవాళ అధిక సంఖ్యలో నామినేషన్‌లు దాఖలయ్యాయి. మేఘాలయలో నేషనల్‌ పీపుల్స్‌ పార్టీ అభ్యర్థి, మాజీ సీఎం పీఏ సంగ్మా కుమార్తె, ప్రస్తుత సీఎం కాన్రాడ్‌ సంగ్మా సోదరి అగాథా సంగ్మా నామినేషన్‌ వేశారు.

తురా లోక్‌సభ స్థానం నుంచి అగాథా నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. తనకు సన్నిహితంగా ఉండే ఎన్‌పీపీ నేతలతో కలిసి వచ్చి ఆమె రిటర్నింగ్‌ అధికారికి నామినేషన్‌ పత్రాలు సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఈ ఎన్నికల్లో మళ్లీ ఎన్డీఏ కూటమే అధికారంలోకి వస్తుందని అన్నారు. ఎన్డీఏ గెలుపుతో దేశంలో అభివృద్ధి పథం కొనసాగుతుందని చెప్పారు.

#WATCH | Meghalaya: NPP candidate for Tura Lok Sabha constituency, Agatha Sangma files her nomination papers for the upcoming elections.

She says, “… I feel these elections are more about continuing on the path of development…” pic.twitter.com/CfOWaycnDM

— ANI (@ANI) March 26, 2024