Nagastra–1 | భారత సైన్యం అమ్ములపొదిలో మరో ఆయుధం.. అందుబాటులోకి ‘నాగాస్త్ర-1’ డ్రోన్‌

June 14, 2024 / 07:46 PM IST

Nagastra–1 : భారత సైన్యం అమ్ముల పొదిలోకి మరో ఆయుధం వచ్చి చేరింది. స్వదేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన బాంబింగ్‌ డ్రోన్‌ ఇండియన్‌ ఆర్మీకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. భారత సైన్యం మొత్తం 480 నాగాస్త్ర-1 డ్రోన్‌ల తయారీ కోసం నాగ్‌పూర్‌లోని సోలార్ ఇండస్ట్రీస్‌కు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు సోలార్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ కంపెనీ నాగాస్త్ర-1 ను సిద్ధం చేసి భారత సైన్యానికి అందజేసింది.

స్వదేశీ లాటరింగ్ మందుగుండు డ్రోన్ ‘నాగాస్త్ర-1’ ఇళ్లలోకి ప్రవేశించి కూడా శత్రువులపై దాడి చేయగలదు. శత్రువును చేరి ఈ డ్రోన్‌ పేలిపోతుంది. అందుకే దీన్ని ఆత్మాహుతి డ్రోన్ అని కూడా అంటారు. అత్యవసర సేకరణ అధికారాల కింద భారత సైన్యం నాగ్‌పూర్‌లోని ‘సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఎకనామిక్స్ ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్ లిమిటెడ్ (EEL)’ కంపెనీకి ఈ డ్రోన్‌ల కోసం ఆర్డర్‌ ఇచ్చింది. ఈ డ్రోన్‌ పనితీరును శుక్రవారం విజయవంతంగా పరీక్షించారు. సైనిక భాషలో ఈ నాగాస్త్ర డ్రోన్‌లను లాటరింగ్ మందుగుండు సామగ్రి అంటారు.

#WATCH | The first indigenous Loitering Munition, Nagastra–1, developed by Solar Industries, Nagpur, has been delivered to the Indian Army

Nagastra -1, in a ‘kamikaze mode’ can neutralize any hostile threat with GPS-enabled precision strike with an accuracy of 2m. The… pic.twitter.com/kWeehBMGvW

— ANI (@ANI) June 14, 2024