July 14, 2024 / 01:10 PM IST

TN BSP chief : తమిళనాడు బీస్పీ చీఫ్‌ కే ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌ హత్య కేసు నిందితుల్లో ఒకరిని ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు హతమార్చారు. లొంగిపొమ్మని హెచ్చరించిన పోలీసులపై కాల్పులు జరపడంతో ఎన్‌కౌంటర్‌లో పోలీసులు అతడిని మట్టుబెట్టారు. నిందితుల కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులకు ఆదివారం ఉదయం చెన్నై సమీపంలోని మాధవరం ఏరియాలో ఒక నిందితుడు తారసపడ్డాడు.

దాంతో పోలీసులు అతడిని లొంగిపొమ్మని హెచ్చరించారు. కానీ అతడు పోలీసులపై కాల్పులు జరిపాడు. పోలీసులు కూడా ఎదురు కాల్పులు జరపడంతో హతమయ్యాడు. చెన్నై నార్త్‌ అదనపు కమిషనర్‌ ఆఫ్‌ పోలీస్‌ నరేంద్ర నాయర్‌ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని చెప్పారు. ఎన్‌కౌంటర్‌లో మరణించిన నిందితుడికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉందన్నారు.

#WATCH | Tamil Nadu: Thiruvengadam, an accused in the murder case of Tamil Nadu BSP state president K Armstrong, was killed in a police encounter in Madhavaram area near Chennai.

Additional Commissioner of Police, Chennai North, Narendra Nair said, “The encounter took place… pic.twitter.com/qzNVseoWhL

