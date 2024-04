Fire accident | ప్రైవేట్‌ స్కూల్‌ బస్సులో చెలరేగిన మంటలు..Video

April 14, 2024 / 05:02 PM IST

Fire accident : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ద్వారక ఏరియాలోగల ఓ ప్రైవేట్‌ స్కూల్‌ బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఆదివారం స్కూల్‌కు సెలవు కావడంతో బస్సులన్నింటిని స్కూల్‌ ఆవరణలో పార్క్‌ చేశారు. ఆ పార్కు చేసి ఉన్న బస్సుల్లోనే ఒక బస్సులో నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి.

స్థానికుల ద్వారా సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు చెప్పారు. బస్సులో మంటలు చెలరేగిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Delhi: A private school’s bus caught fire while it was parked in the premises, in Dwarka. Fire tenders were present at the spot. Further details awaited.

(Source: Viral video confirmed by Police) pic.twitter.com/TA77kLJrW3

— ANI (@ANI) April 14, 2024