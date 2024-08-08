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Home National Waqf Amendment Bill 2024 Is An Evidence Of The Fact That You Are An Enemy Of The Muslims Said Mp Asaduddin Owaisi

MP Asaduddin Owaisi వ‌క్ఫ్ స‌వ‌ర‌ణ బిల్లు.. ముస్లింల‌కు శ‌త్రువు : ఎంపీ అస‌దుద్దీన్‌

MP Asaduddin Owaisi : వ‌క్ఫ్ బోర్డు స‌వ‌ర‌ణ బిల్లు 2024ను ఇవాళ లోక్‌స‌భలో ప్ర‌వేశ‌పెట్టారు. దీనిపై ఎంఐఎం ఎంపీ అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టిక‌ల్ 14, 15, 25 సూత్రాల‌ను బిల్లు ఉల్లంఘిస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న ఆరోపించారు.

MP Asaduddin Owaisi వ‌క్ఫ్ స‌వ‌ర‌ణ బిల్లు.. ముస్లింల‌కు శ‌త్రువు : ఎంపీ అస‌దుద్దీన్‌

న్యూఢిల్లీ: వ‌క్ఫ్ బోర్డు స‌వ‌ర‌ణ బిల్లు 2024ను ఇవాళ లోక్‌స‌భలో ప్ర‌వేశ‌పెట్టారు. దీనిపై ఎంఐఎం ఎంపీ అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ(MP Asaduddin Owaisi) మాట్లాడారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టిక‌ల్ 14, 15, 25 సూత్రాల‌ను బిల్లు ఉల్లంఘిస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న ఆరోపించారు. బిల్లు వివ‌క్ష‌తో కూడుకున్న‌ద‌ని, ఏక‌ప‌క్షంగా ఉన్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. వ‌క్ఫ్ బోర్డ స‌వ‌ర‌ణ బిల్లుతో.. కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం దేశాన్ని విభ‌జిస్తోంద‌న్నారు. ముస్లింల‌కు మీరు శ‌త్రువు అని చెప్పేందుకు ఈ బిల్లే సాక్ష్య‌మ‌ని ఎంపీ అస‌ద్ పేర్కొన్నారు.

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