July 8, 2022 / 08:07 PM IST

శ్రీన‌గ‌ర్ : అమ‌ర్‌నాథ్ గుహ వ‌ద్ద సంభ‌వించిన వ‌ర‌ద‌ల్లో ఐదుగురు యాత్రికులు మృతి చెందిన‌ట్లు క‌శ్మీర్ ఐజీపీ విజ‌య్ కుమార్ స్ప‌ష్టం చేశారు. స్థానిక పోలీసులు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల‌ను ముమ్మ‌రం చేశాయ‌ని తెలిపారు. గాయ‌ప‌డ్డ వారిని హెలికాప్ట‌ర్ల ద్వారా చికిత్స నిమిత్తం ఆస్ప‌త్రుల‌కు త‌ర‌లిస్తున్నామ‌ని పేర్కొన్నారు. ప్ర‌స్తుతానికి ప‌రిస్థితి అదుపులోనే ఉంద‌న్నారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవ‌కాశం ఉంద‌ని ఐటీబీపీ సూచించింది. యాత్రికుల‌ను హెలికాప్ట‌ర్ల ద్వారా సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కు త‌ర‌లించేందుకు చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టిన‌ట్లు తెలిపారు.

Some langars and tents have come under cloud burst/flash floods at Holy Cave, two deaths reported. Rescue operation by Police, NDRF & SFs in progress. Injured being airlifted for treatment. Situation under control: IGP Kashmir, Vijay Kumar

