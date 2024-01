Watch: రైలు ప్రయాణికుడి మొబైల్‌ చోరీకి దొంగ యత్నం.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

January 17, 2024 / 06:24 PM IST

పాట్నా: కదులుతున్న రైలులోని ప్రయాణికుడి మొబైల్‌ ఫోన్‌ చోరీ చేసేందుకు ఒక దొంగ ప్రయత్నించాడు. అయితే అప్రమత్తమైన ప్రయాణికుడు ఆ దొంగ చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. రైలులోని మరికొందరు కూడా ఆ వ్యక్తి చేతిని లోపలి నుంచి లాగి పట్టుకున్నారు. దీంతో కదులుతున్న రైలు నుంచి కిటికీ బయటకు ఆ దొంగ వేలాడాడు. (Thief Dangles Outside Train) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. బీహార్‌లోని భాగల్‌పూర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. స్టేషన్‌ నుంచి రైలు కదిలింది. ఇంతలో రైలులోని ప్రయాణికుడి చేతిలో ఉన్న మొబైల్‌ ఫోన్‌ లాక్కునేందుకు బయట ఉన్న ఒక దొంగ ప్రయత్నించాడు. అయితే ఆ ప్రయాణికుడు దొంగ చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. ఆ రైలులోని మరి కొందరు ప్రయాణికులు కూడా అతడికి సహకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో కదులుతున్న రైలు కిటికీ బయట ఆ దొంగ ప్రమాదకరంగా వేలాడాడు.

కాగా, ఆ స్టేషన్‌లోని కొందరు వ్యక్తులు దీనిని గమనించారు. కదులుతున్న రైలు వెంబడి వారు పరుగెత్తారు. రైలు కిటికీ నుంచి బయటకు ప్రమాదకరంగా వేలాడిన ఆ దొంగను చివరకు రక్షించారు. ఆ వ్యక్తులు దొంగ అనుచరులుగా భావిస్తున్నారు. ఆ స్టేషన్‌లో గతంలో కూడా ఇలాంటి తరహా సంఘటనలు జరిగాయి. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#Bhagalpur: A thief who snatched a mobile phone from a railway passenger was kept hanging outside the train when he was caught by the passengers present inside the train in Bhagalpur #Bihar.

