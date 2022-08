August 28, 2022 / 06:10 PM IST

ఏనుగులకు మొదటి సహజ శత్రువు సింహాలే. సింహం మాత్రమే ఏనుగును చంపేంత శక్తివంతమైన జంతువు. ఒక్క ఏనుగును వేటాడితే సింహాలు చాలారోజుల‌పాటు ఆ మాంస‌మే తినొచ్చు. అందుకే ఏనుగు క‌నిపిస్తే సింహాలు వేటాడుతాయి. అయితే, ఏనుగును వేటాడి, చంప‌డం సింహాల‌కు అంత ఈజీ కాదు. ఏనుగులు తిర‌గ‌బ‌డ‌తాయి. సింహాల‌ను త‌రిమికొడ‌తాయి. అలాంటి వీడియో ఒక‌టి నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. ప్రాణాల కోసం మొండిగా పోరాడిన ఏనుగును చూసి నెటిజ‌న్లు స్పూర్తిపొందుతున్నారు.

ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని క్లెమెంట్ బెన్ త‌న‌ కెమెరాలో బంధించారు. ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్‌ అధికారి సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. న‌ది ఒడ్డున ఓ ఏనుగుపై 14 సింహాలు దాడిచేశాయి. ఒక సింహం ఏనుగు వీపుపైకి ఎక్కి గాయ‌ప‌రుస్తూ ఉన్న వెన‌క్కు త‌గ్గ‌లేదు. మిగ‌తా ఏనుగుల‌ను వెంట‌ప‌డి త‌రిమింది. అనంత‌రం అది న‌దిలోకి వెళ్లిపోయింది. అయినా, సింహాలు వెంట‌ప‌డ్డాయి. ఏనుగు భ‌య‌ప‌డ‌కుండా వాటిని త‌రిమికొట్టింది. ప్రాణాల‌ను కాపాడుకున్న‌ది. ఎలాంటి ప‌రిస్థితులు ఎదురైనా ప్ర‌య‌త్నం ఆపొద్ద‌ని ఈ వీడియో తెలియ‌జేస్తున్న‌ది.

Lone tusker takes on 14 lionesses & wins…

Who should be than king of forest ?

Via Clement Ben pic.twitter.com/kYbZNvabFv

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 27, 2022