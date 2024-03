March 12, 2024 / 03:20 PM IST

చండీఘ‌డ్‌: గ్యాంగ్‌స్ట‌ర్ సందీప్ అలియాస్ క‌లా జ‌తేది.. ఇవాళ మ‌రో లేడీ గ్యాంగ్‌స్ట‌ర్ అనురాధ చౌద‌రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అనురాధ‌ను మేడం మింజ్ అని పిలుస్తారు. ఢిల్లీలో భారీ పోలీసు బందోబ‌స్తు మ‌ధ్య ఈ గ్యాంగ్‌స్ట‌ర్ పెళ్లి(Gangster Marriage) వేడుక జ‌రిగింది. హ‌ర్యానాలోని సోనిప‌ట్ నుంచి ప్ర‌త్యేక‌మైన ఎస్‌యూవీలో వెడ్డింగ్ వేదిక‌కు చౌద‌రీ వ‌చ్చాడు. అత‌ను పెళ్లి కోసం ఆరు గంట‌ల పెరోల్ తీసుకున్నాడు. అత‌ని పెరోల్ సాయంత్రం నాలుగు గంట‌ల‌కు ముగుస్తుంది. బుధ‌వారం సోనిపాట్‌లో జ‌ర‌గ‌నున్న పోస్ట్ వెడ్డింగ్ వేడుక‌లు ఆ జంట హాజ‌రుకానున్న‌ది. ద్వార‌క సెక్టార్‌3లో ఉన్న సంతోష్ గార్డెన్‌లోని బాంక్వెట్ హాల్ వ‌ద్ద భారీగా పోలీసు భ‌ద్ర‌త‌ను పెంచారు. గ్యాంగ్‌స్ట‌ర్ సందీప్‌కు చెందిన లాయ‌ర్ ఆ హాల్‌ను 51వేల‌కు బుక్ చేశాడు. సందీప్‌పై ఏడు ల‌క్ష‌ల రివార్డు ఉన్న‌ది. ఢిల్లీ కోర్టు ఆయ‌న పెళ్లి కోసం ఆరు గంట‌ల పెరోల్ ఇచ్చింది.

Hist0ry-sh€€ter” Anuradha Choudhary alias ‘Madam Minz’ arrives at banquet hall in Delhi for marriage under heavy security deployment as her partner g@ ngster Sandeep alias Kala Jathedi lodged in Tihar jail is on 6-hour parole. pic.twitter.com/nHIiXzRJUx

— Pirzada Shakir (@pzshakir6) March 12, 2024