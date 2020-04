సాధార‌ణంగా ఏదైనా ఫిర్యాదు చేసేందుకు జ‌నాలు పోలీస్ స్టేష‌న్ కు వెళ్తుంటారు. కానీ ఎలుగుబంట్లు కూడా పోలీస్ స్టేష‌న్ కు వెళ్లాయి. అవును మీరు విన్న‌ది నిజ‌మే. రాజ‌స్థాన్ లోని మౌంట్ అబూలో రెండు ఎలుగుబంట్లు త‌మకేదో స‌మ‌స్య వ‌చ్చింద‌న్న‌ట్లుగా అర్థ‌రాత్రి పోలీస్ స్టేష‌న్ కు వెళ్లాయి.

ఎలుగుబంట్లు చూసిన కుక్క‌ల అరుపులు విన్న స్థానికులు ఇళ్ల‌లో నుంచి బ‌య‌ట‌కు ‌వ‌చ్చారు, ఎలుగుబంట్లు వచ్చిన‌ట్లు గుర్తించిన పోలీసులు ‌వాటిని అక్క‌డి నుంచి త‌రిమేశారు. ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ కాశ్వాన్ షేర్ చేశారు.

Guess what complaint these sloth bears wanted to register at this police station. Friend who sent says it is from Mt Abu. pic.twitter.com/2LVMeC0CKu