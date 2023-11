November 11, 2023 / 11:36 AM IST

శ్రీన‌గ‌ర్: జ‌మ్మూక‌శ్మీర్ రాష్ట్రంలోని శ్రీన‌గ‌ర్‌లో ఉన్న దాల్ స‌ర‌స్సు(Dal Lake)లో అగ్నిప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ఆ స‌ర‌స్సులో ఉన్న హౌజ్‌బోట్ల‌కు ఇవాళ ఉద‌యం నిప్పు అంటుకున్న‌ది. దీంతో అక్క‌డ ఉన్న బోట్లు అన్నీ బూడిద‌య్యాయి. భారీ స్థాయిలో మంట‌లు ఎగిసిప‌డుతున్న వీడియోలు బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చాయి.

దాల్ స‌ర‌స్సులోని 9వ నెంబ‌ర్ ఘాట్ వ‌ద్ద ఉన్న హౌజ్‌బోట్‌లో మొద‌ట‌గా అగ్నిప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ఆ త‌ర్వాత క్ష‌ణాల్లోనే ఆ మంట‌లు వ్యాపించాయి. దీంతో స‌మీపంలో ఉన్న బోట్ల‌న్నీ ఆ మంట‌ల్లో కాలిపోయాయి.

అయిదు హౌజ్‌బోట్లు పూర్తిగా దగ్ధం కాగా, చాలా వ‌ర‌కు ఇత‌ర బోట్ల‌కు న‌ష్టం జ‌రిగింది. ఈ అగ్నిప్ర‌మాదంలో ఎవ‌రికీ ఎటువంటి గాయం కాలేద‌ని అధికారులు తెలిపారు.

