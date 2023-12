December 13, 2023 / 01:44 PM IST

Security breach | లోక్‌సభ (Lok Sabha)లో భద్రతా వైఫల్యం (Security breach) బయటపడింది. పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్న సమయంలో ఇద్దరు ఆగంతకులు సభలోకి ప్రవేశించారు. విజిటర్స్‌ గ్యాలరీ నుంచి సభలోకి దూకిన ఆగంతకులు సభలో టియర్‌ గ్యాస్‌ ప్రయోగించారు. వారి షూ నుంచి పసుపు రంగు గ్యాస్‌ వెలువడింది. జీరో అవర్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

ఈ ఘటనలో ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురైన ఎంపీలు సభనుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. అనూహ్య పరిణామంతో సభను స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా వాయిదా వేశారు. రంగంలోకి దిగిన భద్రతా సిబ్బంది ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులు నీలం, అమోల్‌ షిండేగా గుర్తించారు. కాగా, పార్లమెంట్‌ భవనంపై ఉగ్రదాడి జరిగి నేటికి 22 ఏళ్లు పూర్తైంది. ఈ నేపథ్యంలో సభలోకి ఆగంతకులు ప్రవేశించడం ప్రస్తుతం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

#WATCH | Delhi: Two protestors, a man and a woman have been detained by Police in front of Transport Bhawan who were protesting with colour smoke. The incident took place outside the Parliament: Delhi Police pic.twitter.com/EZAdULMliz

— ANI (@ANI) December 13, 2023