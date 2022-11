Watch: ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ఆరో అంతస్తు నుంచి దూకిన వ్యక్తి.. తర్వాత ఏమైందంటే?

November 17, 2022 / 06:16 PM IST

ముంబై: ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడేందుకు బిల్డింగ్‌ ఆరో అంతస్తు నుంచి దూకాడు. అయితే ఆ భవనానికి ఏర్పాటు చేసిన సేఫ్టీ నెట్‌లో అతడు పడ్డాడు. దీంతో బతికిపోయాడు. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఒక కంపెనీలో ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పని చేస్తున్న వ్యక్తి మహారాష్ట్ర పరిపాలన భవనమైన మంత్రాలయ ఆరో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకాడు. అయితే సేఫ్టీ కోసం ఏర్పాటు చేసిన నెట్‌లో పడ్డాడు. తన ఆత్మహత్యా యత్నం ఫలించకపోవడంతో ఆ వ్యక్తి అరిచి గోలపెట్టాడు. అనంతరం పోలీసులు అతడ్ని రెస్క్యూ చేశారు. సేఫ్టీ నెట్‌లో పడిన అతడ్ని బయటకు రప్పించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆత్మహత్యా యత్నంపై ఆ వ్యక్తిని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

కాగా, 2018 ఫిబ్రవరిలో మంత్రాలయ భవనం పైనుంచి దూకి నలుగురు వ్యక్తులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో సెఫ్టీ నెట్‌ ఏర్పాటు చేయాలని నాటి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పరిపాలనా భవనం చుట్టూ మధ్యలో ఉన్న పది వేల చదరపు అడుగుల ఖాళీ ప్రాంతంపై దృఢమైన సెఫ్టీ నెట్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో నాటి నుంచి మంత్రాలయ భవనంలో ఆత్మహత్యా సంఘటనలు తగ్గాయి.

#WATCH | Man jumps from the 6th floor of Mantralaya (the administrative headquarters of Maharashtra govt in Mumbai), lands in safety net installed in the building; man rescued, police investigation underway

Details awaited. pic.twitter.com/thfCABXoaS

— ANI (@ANI) November 17, 2022