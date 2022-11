November 8, 2022 / 03:42 PM IST

జైపూర్: ఇదో వెరైటీ రొమాంటిక్ స్టోరీ. రాజ‌స్థాన్‌కు చెందిన ఓ లేడీ పీటీ టీచ‌ర్ త‌న విద్యార్థినిని పెళ్లి చేసుకున్న‌ది. లేడీ ల‌వ‌ర్‌ను పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఆ లేడీ టీచ‌ర్ లింగ మార్పిడి చేయించుకున్న‌ది. మ‌గ‌వాడిగా మారిన త‌ర్వాత త‌న స్టూడెంట్‌నే ఆమె పెళ్లిచేసుకున్న‌ది. ఈ ఘ‌ట‌న రాజ‌స్థాన్లోని భ‌ర‌త్‌పూర్‌లో జ‌రిగింది.

వివ‌రాల్లోకి వెళ్తే.. పీటీ టీచ‌ర్ ఆర‌వ్ కుంతాల్ ఓ మ‌హిళ. అయితే ఆమె కొన్నేళ్ల నుంచి త‌న విద్యార్థినితో డేటింగ్ చేస్తోంది. ఇటీవ‌ల క‌ల్ప‌నా అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న‌ది. వాస్త‌వానికి ఇది విరుద్ద‌మైన ఆచార‌మే అయినా.. ఆ పెళ్లికి ఇద్ద‌రి పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారు. టీచ‌ర్ ఆర‌వ్ అస‌లు పేరు మీరా. గ‌వ‌ర్న‌మెంట్ స్కూల్‌లో ఆమె క‌బ‌డ్డీ నేర్పించేది. ఆ స్కూల్‌లోనే క‌ల్ప‌న స్టూడెంట్‌.

Bharatpur, Rajasthan | Teacher undergoes gender change surgery to become a male & marry a student

"I always wished to undergo surgery to change my gender. I had my first surgery in December 2019," says Aarav Kuntal, teacher who changed his gender pic.twitter.com/S70JGrprwr

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) November 8, 2022