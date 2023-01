January 29, 2023 / 01:01 PM IST

శ్రీన‌గ‌ర్ : భ‌ద్ర‌తా కార‌ణాల‌తో భార‌త్ జోడో యాత్ర‌ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఆదివారం ఉద‌యం శ్రీన‌గ‌ర్ నుంచి త‌న పాద‌యాత్ర‌ను పున‌రుద్ధ‌రించారు. సెప్టెంబ‌ర్ 7న క‌న్యాకుమారిని నుంచి మొద‌లైన పాద‌యాత్ర ముగింపు సంకేతంగా శ్రీన‌గ‌ర్‌లోని లాల్‌చౌక్‌లో త్రివ‌ర్ణ ప‌తాకాన్ని ఎగుర‌వేశారు.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Congress MP Rahul Gandhi unfurls the national flag at Lal Chowk in Srinagar. pic.twitter.com/I4BmoMExfP

— ANI (@ANI) January 29, 2023