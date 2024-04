April 19, 2024 / 07:04 PM IST

లక్నో: లేడీ ప్రిన్సిపాల్‌ స్కూల్‌లో క్లాసులు ఎగ్గొట్టింది. ఫేషియల్‌ చేయించుకోవడంలో బిజీ అయ్యింది. ఇది గమనించి వీడియో తీసిన లేడీ టీచర్‌ చేయి కొరికింది. ఇటుక రాయితో ఆమెను కొట్టింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. (Principal Gets Facial In School ) ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఉన్నావ్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. దాదామౌలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు సంగీతా సింగ్ పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పకుండా సొంత పనుల్లో బిజీ అయ్యింది. ఆ స్కూల్‌ కిచెన్‌ రూమ్‌లో ఫేషియల్‌ చేయించుకుంది.

కాగా, ఆ స్కూల్‌కు చెందిన ఉపాధ్యాయురాలు అనమ్ ఖాన్ ఇది గమనించింది. ప్రిన్సిపాల్‌ సంగీతా సింగ్ ఫేషియల్‌ చేయించుకోవడాన్ని తన మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డ్‌ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో టీచర్‌ అనమ్‌ చేతిని సంగీతా సింగ్‌ కొరికింది. అంతేగాక ఇటుక రాయితో ఆమెను కొట్టింది. దీంతో ఆ టీచర్‌ ప్రిన్సిపాల్‌పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఆ ప్రాంత విద్యా శాఖ అధికారి స్పందించారు. పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పకుండా లేడీ ప్రిన్సిపాల్‌ సంగీతా సింగ్‌ స్కూల్‌లో ఫేషియల్‌ చేయించుకున్న సంఘటనపై దర్యాప్తు జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

In Unnao UP, Principal Sangita Singh of a primary school was enjoying facial during school timing in the kitchen of the school. When another teacher Anam Khan started making video of the same she bite her in both of her hands and then attacked her with a brick. Never mind all… pic.twitter.com/fctSCWPJN7

