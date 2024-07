July 31, 2024 / 11:01 AM IST

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మాజీ కార్య‌ద‌ర్శి ప్రీతి సుద‌న్‌.. యూనియ‌న్ ప‌బ్లిక్ స‌ర్వీస్ క‌మీష‌న్ చైర్‌ప‌ర్స‌న్‌గా బాధ్య‌త‌లు స్వీక‌రించనున్నారు. ఆగ‌స్టు ఒక‌టో తేదీన‌, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టిక‌ల్ 316ఏ ప్ర‌కారం ఆమె బాధ్య‌త‌లు స్వీక‌రిస్తార‌ని ఓ ప్ర‌భుత్వ అధికారి పేర్కొన్నారు. ప్ర‌స్తుతం యూపీఎస్సీ క‌మీష‌న్‌లో స‌భ్యురాలిగా ఉన్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం వ్య‌క్తిగ‌త కార‌ణాల వ‌ల్ల మ‌నోజ్ సోని రాజీనామా చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆయ‌న స్థానంలో ప్రీతి సుద‌న్ ఆ బాధ్య‌త‌లు స్వీక‌రించ‌నున్నారు.

1983 batch IAS officer and former Union Health Secretary Preeti Sudan will be the new UPSC Chairperson: Preeti Sudan confirms to ANI

