Pakistan’s Seema Haider | రాజకీయాల్లోకి పాక్‌ మహిళ సీమా హైదర్!‌.. ఆహ్వానించిన అథవాలే పార్టీ నేత

August 4, 2023 / 05:11 PM IST

ముంబై: భారత్‌లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించిన పాకిస్థాన్‌ మహిళ సీమా హైదర్‌ (Pakistan’s Seema Haider)కు ఇటీవల బాలివుడ్‌ సినిమాలో ఆఫర్‌ రాగా, తాజాగా రాజకీయాల్లోకి కూడా ఆమెకు ఆహ్వానం అందింది. కేంద్ర మంత్రి రాందాస్‌ అథవాలేకు చెందిన రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (అథవాలే) నేత మాసూమ్ కిషోర్ దీనిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీమా హైదర్‌ను తమ పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పార్టీ మహిళా విభాగానికి అధ్యక్షురాలిగా చేస్తామని చెప్పారు. అలాగే సీమా హైదర్‌ హిందీ, ఇంగ్లీష్‌లో బాగా మాట్లాడుతుండటంతో పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అయ్యే అవకాశం కూడా ఉందన్నారు. అంతేగాక తమ పార్టీ తరుఫున ఎన్నికల్లో ఆమె పోటీ చేయడం గురించి కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. సీమా హైదర్‌ గురించి దర్యాప్తు జరుగుతుండటంతో సంబంధిత సంస్థల నుంచి క్లీన్‌చిట్‌ కోసం తాము ఎదురుచూస్తున్నామని వెల్లడించారు.

కాగా, పాకిస్థాన్‌ మహిళ సీమా హైదర్‌ ఆర్పీఐలో చేరడంపై ఆ పార్టీ చీఫ్‌, కేంద్ర మంత్రి రాందాస్ అథవాలే శుక్రవారం స్పందించారు. ఆమెతో తమ పార్టీకి ఎలాంటి సంబంధాలు లేవని తెలిపారు. పాకిస్థాన్‌ నుంచి భారత్‌కు వచ్చిన సీమా హైదర్‌ను తమ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రశ్నే లేదన్నారు. మాసూమ్ కిషోర్ తనను సంప్రదించకుండానే ఆ స్టేట్‌మెంట్‌ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. ఒకవేళ ఆమెకు టికెట్‌ ఇవ్వాల్సి వస్తే భారత్‌ నుంచి పాకిస్థాన్ వెళ్లేందుకు టికెట్‌ ఇస్తామని, ఎన్నికల్లో పోటీ కోసం కాదని అన్నారు.

మరోవైపు ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన 22 ఏళ్ల సచిన్‌ మీనాతో ఆన్‌లైన్‌ పబ్జీ గేమ్‌ ద్వారా పరిచయమైన 30 ఏళ్ల సీమా హైదర్‌, పాక్‌లోని భర్తను వీడి నలుగురు పిల్లలతో కలిసి ఈ ఏడాది మేలో భారత్‌లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించింది. హిందూ మతంలోకి మారానని, సచిన్‌, తాను పెళ్లి చేసుకున్నామని చెప్పింది. పాక్‌కు తిరిగి వెళ్లనని, ఇక్కడే ఉంటానని ఆమె స్పష్టం చేసింది. అలాగే తన పిల్లలతో కలిసి భారత్‌లో ఉండేందుకు అనుమతించాలని కోరుతూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు క్షమాభిక్ష పిటిషన్‌ కూడా పెట్టుకున్నది.

కాగా, సీమా హైదర్‌ కుటుంబ సభ్యులు పాక్‌ ఆర్మీలో పని చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. భారత్‌ ఆర్మీ సిబ్బందికి కూడా సోషల్‌ మీడియాలో ఫ్రెండ్‌షిప్‌ రిక్వెస్ట్‌లు పంపినట్లు బయటపడింది. దీంతో ఆమె పాక్‌ గూఢాచారిణి అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దర్యాప్తు సంస్థలు సీమా హైదర్‌ గురించి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

#WATCH | Delhi: On Pakistani national Seema Haider, Ramdas Athawale, President, Republican Party of India (Athawale) & Union Minister says, "Our party has no relations with Seema Haider. She has come from Pakistan to India…There is no question of including her in our party…If… pic.twitter.com/o735VvRh4u

— ANI (@ANI) August 4, 2023