Onian Prices | 70 దాటిన కేజీ ఉల్లిగడ్డ.. టమాట ధరలూ పెరుగుతాయంటున్న వ్యాపారులు

న్యూఢిల్లీ: ఇప్పటికే నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశాన్నంటడంతో సాధారణ, మధ్యతరగతి ప్రజలు చుక్కలు చూస్తున్నారు. వాటికి ఉల్లిగడ్డ (Onion Prices) కూడా తోడవడంతో వంటింట్లో పొయ్యి వెలిగించాలంటే ఆలోచిస్తున్నారు. మొన్నటిదాగా కిలో రూ.20-30 పలికిన కిలో ఉల్లిగడ్డ ధర ఢిల్లీలో (Delhi) ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.80కి పలుకుతున్నది. ఈ రోజు ఐదు కిలోలకు రూ.350కి చేరిందని ఘాజీపూర్‌ కూరగాయల మార్కెట్‌లోని (Ghazipur vegetable market) ఓ ఉల్లిగడ్డ వ్యాపారి (Onion trader) చెప్పారు. నిన్న అది రూ.300లు ఉందని చెప్పారు. అంతముందు రోజు రూ.200గా ఉండేదని తెలిపారు. వారం రోజులుగా ఉల్లిగడ్డ ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయని చెప్పారు. ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉండటమే దీనికి కారణమన్నారు.

#WATCH | Delhi: On high onion prices, an onion trader at Ghazipur vegetable market says, “The inflow of the onion is low resulting in high rates. Today the rates are Rs. 350 (per 5 Kg). Yesterday, it was Rs. 300. It was Rs. 200 before that. A week ago, rates were Rs. 200, Rs. 160… pic.twitter.com/xLVNDQwtGF

రానున్న రోజుల్లో ఉల్లిగడ్డల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మరో వ్యాపారి చెప్పారు. నవరాత్రి ముందు రూ.50గా ఉన్న కిలో ఉల్లిగడ్డ ధర ఇప్పుడు రూ.70 చేరిందన్నారు. తమకే రూ.70కి పడుతుండటంతో వినియోగదారులకు రూ.80కి అమ్ముతున్నామని చెప్పారు. గతంలో కిలోకు రూ.30 నుంచి 40 మధ్య ఉందన్నారు. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే కిలో రూ.100కు చేరుతుందని తెలిపారు. ఉల్లిగడ్డతోపాటు టమాట (Tomatoes) ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. గతంలో కిలోకు రూ.20గా ఉన్న టమాట.. ప్రస్తుతం రూ.40 నుంచి 45 పలుకుతుందని చెప్పారు. ఇలాగే పెరుగుతూపోతే రూ.70 వరకు చేరే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

#WATCH | Delhi: As onion prices increase, a vegetable vendor at Ghazipur market says, “We are here to purchase onion. The onion rates were Rs. 50 before Navratri, now it is Rs. 70/kg. Our purchase is at Rs. 70 per kg and we will sell it at Rs. 80/kg. Earlier, it was Rs. 30-40 per… pic.twitter.com/UyhzLq1fRw

