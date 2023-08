Article 370 | ఆర్టికల్‌ 370 రద్దు చేసి నాలుగేండ్లు.. ముఫ్తీ, ఇతర నేతల గృహ నిర్బంధం

August 5, 2023 / 04:15 PM IST

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తికి సంబంధించిన ఆర్టికల్‌ 370ను (Article 370) కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసి సరిగ్గా నాలుగేండ్లు అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో జమ్ముకశ్మీర్‌ మాజీ సీఎం, పీడీపీ అధ్యక్షురాలు మెహబూబా ముఫ్తీ, జమ్ముకశ్మీర్‌కు చెందిన ఇతర నేతలను శనివారం గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారు. వారు బయటకు రాకుండా ఇండ్లకు తాళాలు వేశారు. మెహబూబా ముఫ్తీ దీనిపై ట్విట్టర్‌లో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తనను హౌస్‌ అరెస్ట్‌ చేశారని, తన పార్టీ నేతలను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్‌ స్టేషన్లలో ఉంచారని ఆరోపించారు.

ఆర్టికల్‌ 370 రద్దుతో జమ్ముకశ్మీర్‌లో సాధారణ పరిస్థితి నెలకొన్నట్లు కేంద్రం చెబుతున్నవన్నీ తప్పుడు వాదనలని మెహబూబా ముఫ్తీ విమర్శించారు. ఆర్టికల్‌ 370 రద్దుపై విచారణ జరుపుతున్న సుప్రీంకోర్టు ఇక్కడి పరిస్థితులను గమనిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేసి నాలుగేండ్లైన సందర్భంగా కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం అనుమతి కోరగా అధికారులు నిరాకరించినట్లు ఆమె విమర్శించారు. గృహ నిర్బంధానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

కాగా, జమ్ముకశ్మీర్‌కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పించే ఆర్టికల్‌ 370ను కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం 2019 ఆగస్ట్‌ 5న రద్దు చేసింది. అలాగే ఆ రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించింది. ఈ సందర్భంగా జమ్ముకశ్మీర్‌లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగకుండా మాజీ ముఖ్యమంత్రులు ఫరూక్‌ అబ్దుల్లా, ఒమర్‌ అబ్దుల్లా, మెహబూబా ముఫ్తీతో సహా పలువురు నేతలను హౌస్‌ అరెస్ట్‌ చేశారు. వారిని సుమారు ఏడాది పాటు గృహ నిర్బంధంలోనే ఉంచారు. మరోవైపు ఆర్టికల్‌ 370 రద్దును వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పలు పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరుపుతున్నది.

I’ve been put under house arrest along with other senior PDP leaders today. This comes after a midnight crackdown where scores of my party men are illegally detained in police stations. GOIs false claims about normalcy to the SC stands exposed by theirs actions driven by… pic.twitter.com/gqp25Ku2CJ

Why is @JmuKmrPolice detaining PDP leaders on the eve of 5th August? Arif Laigroo has been taken by the police in this video. BJP is given a free run to carry out the tamasha of celebrating illegal abrogation of Article 370 in Srinagar. All this is being done to hoodwink the… pic.twitter.com/81wDZf7gHv

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 4, 2023