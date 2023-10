father on sale | తండ్రితో విభేదించిన కూతురు.. అమ్మకానికి ‘నాన్న’ అంటూ ఫన్నీగా నోటీస్‌

October 4, 2023 / 05:24 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఒక విషయంపై తండ్రితో కుమార్తె విభేదించింది. ఈ నేపథ్యంలో అమ్మకానికి ‘నాన్న’ (father on sale) అంటూ ఫన్నీ నోటీస్‌ను డోర్‌ వద్ద ఉంచింది. అలాగే తన తండ్రిని రెండు లక్షలకు కొనుక్కోవచ్చని అందులో పేర్కొంది. దీనికి సంబంధించిన పోస్ట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఒక అంశంపై తండ్రితో 8 ఏళ్ల కుమార్తె అసంతృప్తి చెందింది. ఈ నేపథ్యంలో ‘ఫాదర్ ఆన్ సేల్ ఫర్‌ రూ.2,00,000’ అన్న నోటీసును తలుపు వద్ద ఉంచింది. మరింత సమాచారం కోసం డోర్‌ బెల్‌ నొక్కాలని అందులో పేర్కొంది. ఈ నోటీస్‌ను గమనించిన ఆ పాప తండ్రి దీనిని ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. అలాగే తన విలువ మరీ అంత తక్కువ కాదని అందులో వ్యాఖ్యానించారు.

మరోవైపు ఈ పోస్ట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేశారు. ఆ బాలిక తండ్రి కూడా కొన్ని పోస్టులకు సమాధానం ఇచ్చారు. ఫన్నీ నోటీస్‌కు ముందు తన నెల జీతం గురించి కుమార్తె అడిగిందని తెలిపారు. అయితే ఎక్కువ సున్నాలు రాసేందుకు ఆమె విసుగుచెందినట్లు పేర్కొన్నారు.

A minor disagreement and 8-year-old decided to put up a Father For Sale notice out of our apartment door.

Methinks I am not valued enough. 😞 pic.twitter.com/Epavc6gBis

— Melanchoholic (@Malavtweets) October 2, 2023