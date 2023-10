Watch: బెడిసి కొట్టిన ట్రాక్టర్‌ స్టంట్‌.. టైర్‌ కింద పడి వ్యక్తి మృతి

October 29, 2023 / 07:01 PM IST

చండీగఢ్‌: ట్రాక్టర్‌తో చేసిన స్టంట్‌ (Tractor Stunt) బెడిసి కొట్టింది. ట్రాక్టర్‌ టైర్‌ కింద పడి నలిగి ఒక వ్యక్తి మరణించాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. పంజాబ్‌లోని గురుదాస్‌పూర్‌ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఫతేగఢ్‌ చురియన్ నియోజకవర్గం పరిధిలోని సర్చూర్ గ్రామంలో శనివారం గ్రామీణ స్పోర్ట్స్‌ ఫెయిర్‌ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కొందరు తమ ట్రాక్టర్లతో విన్యాసాలు చేశారు. ట్రాక్టర్లను రెండు చక్రాలపై నడిపారు.

కాగా, ట్రాక్టర్‌తో స్టంట్‌ చేస్తుండగా 29 ఏళ్ల సుఖ్‌మన్‌దీప్‌ సింగ్‌ అతిగా ప్రవర్తించాడు. రెండు చక్రాలపై నడుస్తున్న ట్రాక్టర్‌పైకి ఎక్కేందుకు అతడు ప్రయత్నించాడు. ఈ నేపథ్యంలో పట్టు తప్పి ఆ ట్రాక్టర్‌ చక్రాల కింద పడ్డాడు. దాని టైర్ల కింద నలిగిన ఆ యువకుడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

A man was crushed to death after a tractor toppled during a stunt in the village Sarchur in Gurdaspur district, Punjab. Om Shanti.

Do not perform such stupid stunts. pic.twitter.com/oscNm2HL2h

— Āryā_Anvikṣā 🪷 (@Arya_Anviksha_) October 29, 2023