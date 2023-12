December 4, 2023 / 02:35 PM IST

భోపాల్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్(Madhya Pradesh) అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో బీజేపీ పార్టీ ఘ‌న విజ‌యం సాధించిన విష‌యం తెలిసిందే. 230 స్థానాలు ఉన్న ఆ రాష్ట్రంలో క‌మ‌ల ద‌ళానికి 163 సీట్లు వ‌చ్చాయి. దీంతో అయిదో సారి శివ‌రాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సీఎం బాధ్య‌త‌ల‌ను చేప‌ట్ట‌నున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్య‌క్షుడు క‌మ‌ల్‌నాథ్‌.. ఇవాళ సీఎం శివ‌రాజ్ సింగ్ ఇంటికి వెళ్లి క‌లిశారు. శివ‌రాజ్‌కు పుష్ప‌గుచ్ఛం ఇచ్చి కంగ్రాట్స్ తెలిపారు. ఆ త‌ర్వాత మీడియాతో క‌మ‌ల్‌నాథ్ మాట్లాడారు. తాజా ఎన్నిక‌ల్లో విజ‌యం సాధించిన సీఎం శివ‌రాజ్‌ను క‌లిసి కంగ్రాట్స్ చెప్పిన‌ట్లు క‌మ‌ల్ వెల్ల‌డించారు. తాను సీఎం అయిన‌ప్పుడు శివ‌రాజ్ వ‌చ్చి క‌లిశార‌ని, ఒక ప్ర‌తిప‌క్ష పార్టీ నేత‌గా, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం స‌హ‌క‌రిస్తామ‌ని హామీ ఇచ్చాన‌ని క‌మ‌ల్‌నాథ్ తెలిపారు. తమ పార్టీ నేత‌ల‌తో క‌లిసి మీటింగ్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్న‌ట్లు చెప్పారు. ఢిల్లీకి వెళ్లి రాహుల్‌, ఖ‌ర్గేల‌ను కూడా క‌ల‌వ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు.

#WATCH | Madhya Pradesh State Congress president Kamal Nath says “I met CM Shivraj Singh Chouhan and congratulated him for the victory. He also came to meet me when I became the CM. I assured him that as the opposition, we will do whatever it takes for the development of the… https://t.co/HkoR751ocV pic.twitter.com/CTCst04o0m

— ANI (@ANI) December 4, 2023