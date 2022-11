జీ20 లోగోలో బీజేపీ రంగులు, కమలం గుర్తు.. మండిపడిన కాంగ్రెస్‌

November 9, 2022 / 03:36 PM IST

న్యూఢిల్లీ: జీ20 సమూహానికి వచ్చే ఏడాది భారత్‌ అధ్యక్షత వహించనున్నది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించిన జీ20 లోగోలో బీజేపీ జెండా రంగులు, కమలం గుర్తు ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దీనిపై మండిపడింది. భారత తొలి ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఇలాంటి చర్యను తిరస్కరించారని కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేష్ గుర్తు చేశారు. 70 సంవత్సరాల కిందట కాంగ్రెస్‌ జెండాను భారతదేశ జెండాగా చేయాలనే ప్రతిపాదనను నెహ్రూ తిరస్కరించారని తెలిపారు. అయితే ఇప్పుడు జీ20 అధ్యక్ష పదవికి బీజేపీ ఎన్నికల గుర్తు అధికారిక చిహ్నంగా మారిందని జైరామ్ రమేష్ విమర్శించారు. ఇది దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ, బీజేపీ సిగ్గు లేకుండా తమను ప్రమోట్‌ చేసుకునే ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోరన్న సంగతి ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది’ అని జైరామ్ రమేష్ ట్విట్టర్‌లో దుయ్యబట్టారు.

మరోవైపు తమ చర్యను సమర్థించుకునేందుకు బీజేపీ వితండవాదానికి దిగింది. బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాల్ ట్విట్టర్‌లో ఒక పోస్ట్‌ చేశారు. ‘కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత కమల్‌నాథ్ పేరు నుంచి కమల్‌ను తొలగిస్తారా?’ అని ప్రశ్నించారు. కమలం మన జాతీయ పుష్పమని, అంతేగాక లక్ష్మీదేవి ఆసనమని అన్నారు. అలాంటి కమలాన్ని మీరు వ్యతిరేకిస్తారా? అని పేర్కొన్నారు.

Over 70 years ago, Nehru rejected the proposal to make Congress flag the flag of India. Now,BJP's election symbol has become official logo for India's presidency of G20! While shocking,we know by now that Mr.Modi & BJP won’t lose any opportunity to promote themselves shamelessly!

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 9, 2022