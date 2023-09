Jewellery shop | ఢిల్లీ జ్యుయెలరీ దుకాణంలో చోరీ.. లేటెస్ట్‌ వీడియో

September 29, 2023 / 04:42 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దక్షిణ ఢిల్లీలోని జాంగ్‌పుర ప్రాంతంలో ఆదివారం రాత్రి దొంగలు పడి దాదాపు రూ.25 కోట్ల విలువైన నగదు, బంగారు ఆభరణాలు చోరీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దొంగలు మెట్లపై నుంచి గోడకు కన్నం వేసి మరి బంగారం షాపులో చొరబడ్డారు. లూటీ అయిన బంగారం షాపునకు సంబంధించిన తాజా వీడియోను ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.

ద‌క్షిణ ఢిల్లీలోని జాంగ్‌పుర ప్రాంతంలోగల ఉమ్రావో జ్యుయెలరీ షాపులో ఆదివారం రాత్రి దొంగ‌లు పడ్డారు. ఆ షాపులోని సుమారు 25 కోట్ల విలువైన బంగారు ఆభ‌ర‌ణాల‌ను ఎత్తుకెళ్లారు. అయితే చోరీకి పాల్పడిన దొంగలు ఇద్దరినీ ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఆ ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ ఇద్దరు దొంగల నుంచి రూ.12.50 ల‌క్షల న‌గ‌దు, 18 కేజీల బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

#WATCH | Delhi: Latest visuals from the jewellery shop which was looted in Delhi’s Bhogal area.

Two persons have been detained in the case, from Chhattisgarh. Their interrogation is underway. Rs 12.50 lakh in cash and over 18kg of gold and diamonds have been seized from one of… pic.twitter.com/G8WQoLJyeM

— ANI (@ANI) September 29, 2023