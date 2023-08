August 17, 2023 / 01:56 PM IST

Chandrayaan-3 | న్యూఢిల్లీ: చంద్ర‌యాన్‌-3 మిష‌న్ విజ‌య‌వంతంగా కొన‌సాగుతోంది. ఇవాళ ఆ ప్రాజెక్టులో భాగ‌మైన కీల‌క ఘ‌ట్టం చోటుచేసుకున్న‌ది. చంద్ర‌యాన్‌-3(Chandrayaan-3) స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ నుంచి విక్ర‌మ్ ల్యాండ‌ర్ స‌క్సెస్‌ఫుల్‌గా విడిపోయింది. అయితే విడిపోయిన ల్యాండ‌ర్ విక్ర‌మ్‌.. ఈనెల 23, లేదా 24వ‌ తేదీన చంద్రుడి ఉప‌రిత‌లంపై దిగ‌నున్న‌ట్లు అంచ‌నా వేస్తున్నారు. ప్రొప‌ల్ష‌న్ మాడ్యూల్ నుంచి ల్యాండ‌ర్ వేరైన‌ట్లు ఇస్రో వ‌ర్గాలు వెల్ల‌డించాయి. దీంతో చంద్ర‌యాన్‌-3 ప్రాజెక్టులో ఓ కీల‌క ఘ‌ట్టం ముగిసింది. ఇస్రో శాస్త్ర‌వేత్త‌లు సంబ‌రాల్లో తేలిపోయారు. స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ నుంచి విక్ర‌మ్ విడిపోయిన నేప‌థ్యంలో ఇవాళ ఇస్రో త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో ఈ విష‌యాన్ని పోస్టు చేసింది. రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంట‌ల‌కు ల్యాండ‌ర్ విక్ర‌మ్‌.. చంద్రుడి ఉప‌రిత‌లానికి మ‌రింత చేరువ‌కానున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించింది.

Chandrayaan-3 Mission:

‘Thanks for the ride, mate! 👋’

said the Lander Module (LM).

LM is successfully separated from the Propulsion Module (PM)

LM is set to descend to a slightly lower orbit upon a deboosting planned for tomorrow around 1600 Hrs., IST.

Now, 🇮🇳 has3⃣ 🛰️🛰️🛰️… pic.twitter.com/rJKkPSr6Ct

— ISRO (@isro) August 17, 2023