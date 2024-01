LAC | భారత పశువుల కాపరుల దెబ్బకు తోక ముడిచిన చైనా సైన్యం..!

January 31, 2024 / 06:11 PM IST

LAC | వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద లఢఖ్‌కు చెందిన గొర్రెల కాపరులను చైనా సైనికులు అడ్డుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. చైనా (PLA) సైనికులు గొర్రెల కాపరులను వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ (LAC) వద్ద గొర్రెలను మేపకుండా ఆపేందుకు యత్నించడం కనిపించింది. చైనా సైన్యానికి లఢక్‌ వాసులు సైతం నిర్భంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నారు. చైనా సైనికులతో వాగ్వాదానికి దిగుతూ తాము భారత భూభాగంలో ఉన్నామంటూ చెబుతున్న వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నది. ఈ వీడియోలో ఉన్నది తూర్పు లడఖ్‌కు చెందిన వారిగా సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో భారత భద్రతను పెంచింది. గత మూడు సంవత్సరాల్లో తూర్పు లడఖ్‌లో స్థానిక పశువుల కాపరులు మూడేళ్లుగా తమ పశువులను మేపడం మానేశారు.

It is heartening to see the positive impact made by @firefurycorps_IA

in Border areas of Eastern Ladakh in facilitating the graziers & nomads to assert their rights in traditional grazing grounds along the north bank of Pangong.

I would like to thank #IndianArmy for such strong… pic.twitter.com/yNIBatPRKE

— Konchok Stanzin (@kstanzinladakh) January 30, 2024