November 28, 2023 / 11:57 AM IST

చెన్నై: బీజేపీ నేత కుష్బూ సుంద‌ర్(Khushbu Sundar) చేసిన వ్యాఖ్య‌ల‌ను నిర‌సిస్తూ త‌మిళ‌నాడులో ఎస్సీ సంఘాలు ఆందోళ‌న చేప‌ట్టాయి. త‌న సోష‌ల్ మీడియా పేజీలో చేరి భాష గురించి ఇటీవ‌ల కుష్బూ కామెంట్ చేశారు. దాన్ని ఖండిస్తూ ఇవాళ త‌మిళ‌నాడులో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎస్సీ వింగ్ నిర‌స‌న చేప‌ట్టింది. చెన్నై శాంతోమ్ వ‌ద్ద ఆందోళ‌న‌లో భాగంగా.. కుష్బూ ఫ్లెక్సీని చీపుర్ల‌తో కొట్టారు. ఆందోళ‌న చేస్తున్న ఎస్సీ వింగ్ స‌భ్యుల్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

#WATCH | Tamil Nadu Congress SC wing protest at Chennai Santhome near BJP leader Khushbu Sundar’s residence against her “Cheri comment” on her social media page last week. pic.twitter.com/GUAPdlVEQs

— ANI (@ANI) November 28, 2023