నిందితులు త‌ప్పించుకుంటుంటే పోలీసులు సాహ‌సం చేసి ప‌ట్టుకోవ‌డం మ‌నం సినిమాల్లోనే చూస్తుంటాం. నిజ‌జీవితంలో ఇలాంటి ఘ‌ట‌న‌లు అరుదుగా క‌నిపిస్తుంటాయి. కాగా, ఓ అనుమానితుడు క‌త్తితో దాడిచేస్తున్నా కేర‌ళ పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్ట‌ర్‌ వెనుక‌డుగేయలేదు. గాయాలైనా పోరాడి అత‌డిని ప‌ట్టుకున్నాడు. ఈ సాహ‌సోపేత వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

కేరళలోని అలప్పుజా జిల్లాలోని నూరనాడ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో వీఆర్ అరుణ్ కుమార్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో పోలీసు డ్రైవర్‌తో కలిసి పెట్రోలింగ్ డ్యూటీ చేస్తుండ‌గా అనుమానితుడైన సుగ‌త‌న్‌ ఇత‌డి కంట‌ప‌డ్డాడు. పారా జంక్షన్ వద్ద రోడ్డు పక్కన తన స్కూట‌ర్‌పై ఆగిన సుగ‌త‌న్.. పోలీసు జీపులోంచి ఎస్ఐ అరుణ్‌కుమార్ దిగ‌గానే క‌త్తితో దాడి చేసేందుకు య‌త్నించాడు. ఎస్ఐ మెడ‌పై న‌రికేందుకు చూశాడు. వెంట‌నే అరుణ్‌కుమార్ ఆ క‌త్తిని చేతితో అడ్డుకోగా, వేలికి గాయాల‌య్యాయి. అయినా అరుణ్‌కుమార్ వెనుక‌డుగు వేయ‌లేదు. సుగ‌త‌న్‌ను నేల‌పై ప‌డేశాడు. సినిమా స్టైల్‌లో ఫైట్ చేశాడు. అనంత‌రం పెట్రోలింగ్ జీప్ డ్రైవ‌ర్ స‌హాయంతో సుగ‌త‌న్‌ను ప‌ట్టుకొని స్టేష‌న్‌కు తీసుకెళ్లారు.

ఎస్ఐ అరుణ్‌కుమార్ ఏడాది క్రిత‌మే ఉద్యోగంలో చేరాడు. కాగా, ఈ ఘ‌ట‌న‌లో అత‌డి వేళ్ల‌కు గాయాల‌య్యాయి. ద‌వాఖాన‌కు త‌ర‌లించ‌గా వైద్యులు అత‌డి వేళ్ల‌కు కుట్లు వేశారు. ఈ దాడికి సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజిని కేరళ పోలీసులు తమ ఫేస్‌బుక్ పేజీలో షేర్ చేశారు. ఈ పోస్ట్‌కి ఇప్పటివరకు దాదాపు లక్ష లైక్‌లు వచ్చాయి. చాలామంది వీక్షించారు. ఈ వీడియోను తెలంగాణ అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (మహిళా భద్రత) స్వాతి లక్రా కూడా తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్‌లో ‘రియ‌ల్‌ హీరో ఇలా కనిపిస్తాడు’ అంటూ వీడియోను షేర్ చేశారు.

